Новые трюки Кирьоса и успех чемпиона US Open-2014 — в обзоре игр в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 7:5.
Грек Стефанос Циципас, посеянный под первым номером, победил австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 7:6 (7:4).
Хорват Марин Чилич, посеянный под шестым номером, оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (9) — 6:3, 6:4. Следующим соперником победителя Открытого чемпионата США 2014 года будет россиянин Даниил Медведев (3), который победил хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо (16) — 6:2, 7:5.
Видеообзор поединков третьего круга турнира в Вашингтоне доступен на «Чемпионате».
В 2018 году победителем этих соревнований стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
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