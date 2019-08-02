Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Торонто, Квитова снялась

Чешская теннисистка Петра Квитова из-за травмы руки снялась с турнира в Торонто (Канада), который пройдёт с 5 по 11 августа. В связи с этим американка Винус Уильямс получила место в основной сетке, а «уайлд-кард», который организаторы намеревались предоставить бывшей первой ракетке мира, получит россиянка Светлана Кузнецова, сообщает официальный сайт соревнований.
«Я очень расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с Rogers Cup. Травма предплечья продолжает причинять мне трудности, поэтому, посоветовавшись с медиками, я приняла решение не отправляться в Канаду. Я буду скучать по Торонто. Желаю турниру успеха», — сказала Квитова.
Светлана Кузнецова ранее из-за проблем с визой не смогла сыграть на турнире в Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является.
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