Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Торонто, Квитова снялась

Чешская теннисистка Петра Квитова из-за травмы руки снялась с турнира в Торонто (Канада), который пройдёт с 5 по 11 августа. В связи с этим американка Винус Уильямс получила место в основной сетке, а «уайлд-кард», который организаторы намеревались предоставить бывшей первой ракетке мира, получит россиянка Светлана Кузнецова, сообщает официальный сайт соревнований.

«Я очень расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с Rogers Cup. Травма предплечья продолжает причинять мне трудности, поэтому, посоветовавшись с медиками, я приняла решение не отправляться в Канаду. Я буду скучать по Торонто. Желаю турниру успеха», — сказала Квитова.

Светлана Кузнецова ранее из-за проблем с визой не смогла сыграть на турнире в Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является.