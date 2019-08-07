Бушар — о девятом проигранном матче подряд: это ничего не значит

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала неудачу на старте турнира в Торонто (Канада), где она со счётом 6:4, 1:6, 4:6 уступила соотечественнице Бьянке Андрееску.
25-летняя Бушар проиграла девятый матч кряду. В последний раз она выигрывала в феврале на соревнованиях в Дубае.
«Думаю, это был хороший матч для меня. Лучший с тех пор, как я восстановилась после травмы. Бьянка входит в топ-30. Борьба в ней в третьем сете придаёт уверенности и мотивирует меня работать ещё усерднее.
Я сказала ей: «Давай просто устроим шоу». Она согласилась. Думаю, у нас всё получилось.
Чувствую, что повзрослела и по-другому смотрю на некоторые вещи. Я счастлива, что играю в теннис. Так что это поражение на самом деле ничего не значит. Что бы ни произошло на корте, я сохраняю позитивный настрой», — цитирует Бушар официальный сайт WTA.
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