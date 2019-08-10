Плишкова проиграла Андрееску в Торонто и потеряла шансы стать 1-й ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела выйти в полуфинал турнира категории Premier в Торонто. В четвертьфинале третья сеяная Плишкова потерпела поражение от канадки Бьянки Андрееску со счётом 0:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Плишкова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Андрееску подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

За выход в финал Андрееску сыграет с американкой Софьей Кенин, которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (6) – 7:6 (7:2), 6:4.

Не сумев выйти в финал турнира в Торонто, Плишкова лишилась шансов возглавить рейтинг WTA после соревнований в Канаде. Теперь при любом исходе четвертьфинальной встречи Наоми Осаки с американкой Сереной Уильямс, именно японка вернётся на первую строчку женской классификации.