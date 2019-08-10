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Плишкова проиграла Андрееску в Торонто и потеряла шансы стать 1-й ракеткой мира

Плишкова проиграла Андрееску в Торонто и потеряла шансы стать 1-й ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела выйти в полуфинал турнира категории Premier в Торонто. В четвертьфинале третья сеяная Плишкова потерпела поражение от канадки Бьянки Андрееску со счётом 0:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Плишкова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Андрееску подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

За выход в финал Андрееску сыграет с американкой Софьей Кенин, которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (6) – 7:6 (7:2), 6:4.

Не сумев выйти в финал турнира в Торонто, Плишкова лишилась шансов возглавить рейтинг WTA после соревнований в Канаде. Теперь при любом исходе четвертьфинальной встречи Наоми Осаки с американкой Сереной Уильямс, именно японка вернётся на первую строчку женской классификации.

09 августа 2019 года, пятница. 21:45 МСК
Торонто. 1/4 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 : 2
Бьянка Андрееску
27
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
0 6 4
6 2 6
           
09 августа 2019 года, пятница. 19:40 МСК
Торонто. 1/4 финала
Матч окончен
Софья Кенин
29
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 4  
           
Барти потеряла 1-е место. По итогам Торонто рейтинг возглавит Осака или Плишкова
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