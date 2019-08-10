Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Реванш С. Уильямс в матче с Осакой — в обзоре четвертьфиналов турнира в Торонто

Реванш С. Уильямс в матче с Осакой — в обзоре четвертьфиналов турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Американка Серена Уильямс стала полуфиналисткой турнира в Торонто (Канада), победив японку Наоми Осаку в двух партиях — 6:3, 6:4. Ранее Серена дважды проигрывала Наоми в двух сетах, в том числе в финале US Open 2018.

В полуфинале Серена сыграет с чешкой Мари Боузковой, которая вышла в 1/2 финала на отказе румынки Симоны Халеп, получившей травму.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию, уступив канадке Бьянке Андрееску — 0:6, 6:2, 4:6.

Ещё одной полуфиналисткой соревнований стала американка Софья Кенин, которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Следующей соперницей Кенин станет Андрееску.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Серена Уильямс назвала себя королевой
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент