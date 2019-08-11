Канадская теннисистка впервые в карьере войдёт в топ-20 рейтинга WTA

Представительница Канады Бьянка Андрееску с 12 августа улучшит позиции в обновлённом рейтинге WTA. 19-летняя теннисистка войдёт в первую двадцатку женской мировой классификации.

Ранее Андрееску стала финалисткой турнира серии Premier в Торонто (Канада). В полуфинале Андрееску нанесла поражение американке Софье Кенин со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

За титул Андрееску поборется с американской теннисисткой Сереной Уильямс, которая в полуфинале нанесла поражение чешке Мари Боузковой, начавшей соревнования с квалификации.

Для Андрееску это будет уже третий финал в 2019 году, в Индиан-Уэллсе она завоевала первый титул. Хозяйка корта сыграет в финале Rogers Cup впервые c 1969 года, когда турнир назывался ещё Canadian Open.