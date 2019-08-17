Чакветадзе: Кузнецова сможет выиграть титул

Российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала успешное выступление соотечественницы Светланы Кузнецовой на турнире в Цинциннати. Кузнецова вышла в финал соревнований, обыграв в ходе турнира трёх соперниц из топ-10 рейтинга WTA.

«У Кузнецовой была эта история, когда ей не давали визу и она пропустила турнир в Вашингтоне. Всё было удручающе, потому что она выпала из рейтинга. Стояла в топ-200, но это не её рейтинг. У игроков такого потенциала всё же другие задачи.

Мне кажется, её правильно разозлила эта история. У Кузнецовой главная проблема — мотивация. Играть-то она умеет, талант никуда не делся, но есть психология. Этот сложный момент решился. Феноменально играет, столько игроков из десятки обыграла на одном турнире! У неё хорошие шансы пройти далеко на US Open. Безусловно, и за победу она сможет побороться. Качество её тенниса и уровень игроков таковы, что она сможет выиграть титул, и для неё это будет огромный шаг для понимания, что она до сих пор топ-игрок, вне зависимости рейтинга», — приводит слова Чакветадзе Sport24.

Кузнецова впервые обыграла трёх соперниц из топ-10 на турнире в Цинциннати