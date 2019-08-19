Главная победа в карьере Медведева — в обзоре финала турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира серии «Мастерс-1000». В финале соревнований в Цинциннати (США) он нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».



Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.



По итогам турнира Даниил поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP. Это лучший результат в его карьере.

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