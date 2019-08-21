Виландер — о поведении Кирьоса: по крайней мере ему не всё равно

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер оценил потенциал австралийца Ника Кирьоса, который славится скандальными выходками. По итогам матча с россиянином Кареном Хачановым в Цинциннати уроженец Канберры был оштрафован на $ 113 тыс. за неспортивное поведение. Ник устроил перепалку с судьёй, а после игры плюнул в его сторону. В перерыве между сетами Кирьос разбил две ракетки.

«Надеюсь, он больше не будет вести себя так, как в Цинциннати. С каждой неделей он проявляет всё больше интереса к выигрышу матчей и хочет прибавлять во всём, кроме своего поведения. Дети видели, как он себя вёл, это плохой пример для них.

Но по крайней мере он показывает что ему не всё равно. Ник хочет побеждать, он ненавидит проигрывать и стремится играть хорошо. Он хочет развлекать публику, но не может делать это профессионально. Такое было с Джоном Макинроем и Григором Димитровым.

Кирьос может побеждать лучших игроков. Есть много теннисистов, которые способны доставить неприятности топ-игрокам, и Ник один из них", — цитирует Виландера EFE.

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