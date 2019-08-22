Сампрас: из топ-игроков больше всего на меня похож Джокович

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас признался, что из нынешних топ-игроков больше всего на него похож серб Новак Джокович.

«Когда я смотрю на нынешнее поколение — Рафу, Энди, Роджера, Новака, то могу сказать, что Новак больше всего похож на меня. Он, как и я, является счастливым человеком. Мы наслаждаемся пребыванием на корте. Может, это связано с тем, что мы оба прибыли из стран, в которых раньше теннисных кумиров не было. Мы оба упорно трудились, может быть, упорнее, чем другие, чтобы подняться на вершину», — приводит слова Сампраса Tennis World USA.

Джокович является 16-кратным победителем соревнований «Большого шлема». На предстоящем Открытом чемпионате США он будет посеян под первым номером.

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