Матч Рублёв — Шаповалов на турнире в Уинстон-Сейлеме перенесён на 23 августа

Все четыре матчи 1/4 финала мужского турнира в Уинстон-Сейлеме (США) была перенесены на пятницу, 23 августа, из-за дождя, сообщает официальный сайт тура. Накануне на корт вышли только француз Бенуа Пэр, посеянный под первым номером, и представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (11). Их встреча была остановлена при счёте 4:3 в первом сете в пользу лидера посева.

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (2).



Другие четвертьфинальные пары составили:

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Хуберт Хуркач (Польша, 3).

Джон Миллман (Австралия, 14) — Стив Джонсон (США).

В 2018 году победителем этих соревнований стал российский теннисист Даниил Медведев. В финале он обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 6:4.

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