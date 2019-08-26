Блинкова поднялась на 72-ю строчку в чемпионской гонке, Шарапова — вне топ-100

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 26 августа россиянка Анна Блинкова поднялась на 72-ю строчку, её соотечественница Анастасия Потапова — на 75-ю. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустилась на 108-ю позицию.
В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти.
Чемпионская гонка WTA. 26 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5236.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766.
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 3536.
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3505.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850.
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727.
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2684.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 2635.
...
36 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1062…
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010...
49 (47). Светлана Кузнецова (Россия) — 896...
62 (60). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790...
72 (76). Анна Блинкова (Россия) — 669...
75 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 638.
76 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 628...
88 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 533.
89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531...
105 (102). Виталия Дьяченко (Россия) — 473...
108 (104). Мария Шарапова (Россия) — 456.
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