Поспишил рассказал, как ему удалось победить Хачанова на US Open
Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3.
«Я сыграл на очень высоком уровне. Я здорово выполнил план на игру. Он заключался в том, что нужно действовать очень агрессивно как только появляется возможность. Конечно, Карен очень мощно бьёт по мячу. Когда у него есть время для подготовки удара, он невероятно опасен. Да и в целом он очень опасный соперник.
Я пытался уверенно играть с форхенда, хорошо подавать. Это мне удавалось по большей части. В этом матче потребовалось приложить много усилий. Рад, что всё же смог вырвать победу", — приводит слова Поспишила официальный сайт тура.
Надаль отреагировал на сенсационное поражение Хачанова на US Open
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