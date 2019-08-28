Поспишил рассказал, как ему удалось победить Хачанова на US Open

Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3.

«Я сыграл на очень высоком уровне. Я здорово выполнил план на игру. Он заключался в том, что нужно действовать очень агрессивно как только появляется возможность. Конечно, Карен очень мощно бьёт по мячу. Когда у него есть время для подготовки удара, он невероятно опасен. Да и в целом он очень опасный соперник.

Я пытался уверенно играть с форхенда, хорошо подавать. Это мне удавалось по большей части. В этом матче потребовалось приложить много усилий. Рад, что всё же смог вырвать победу", — приводит слова Поспишила официальный сайт тура.