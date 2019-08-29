Серена Уильямс: мне нужна проверка

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над соотечественницей Кэти Макнелли во втором круге US Open со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

«Думаю, такая победа — это здорово. Я хочу выигрывать матчи, в которых действую не лучшим образом. Хочу побеждать соперниц, которые играют отлично. Мне нужна проверка. Рада, что способна собраться по ходу матча. Я выиграла так много титулов на турнирах „Большого шлема“ благодаря этому. Но было и много трофеев, которые я завоевала, не прибегая к этому.

Я бы солгала, если бы сказала, что сложные матчи мне нравятся больше. Но если смотреть на картину в целом несколько лет спустя, то так и есть. Сейчас же ощущения другие.

Я допустила так много невынужденных ошибок в первых двух сетах. Их было чересчур много. Ты не можешь выиграть турнир, если так много ошибаешься. Я знала, что должна играть лучше, и понимала, что мне это по силам. Соперница же играла отлично", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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