Серена Уильямс: мне нужна проверка

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над соотечественницей Кэти Макнелли во втором круге US Open со счётом 5:7, 6:3, 6:1.
«Думаю, такая победа — это здорово. Я хочу выигрывать матчи, в которых действую не лучшим образом. Хочу побеждать соперниц, которые играют отлично. Мне нужна проверка. Рада, что способна собраться по ходу матча. Я выиграла так много титулов на турнирах „Большого шлема“ благодаря этому. Но было и много трофеев, которые я завоевала, не прибегая к этому.
Я бы солгала, если бы сказала, что сложные матчи мне нравятся больше. Но если смотреть на картину в целом несколько лет спустя, то так и есть. Сейчас же ощущения другие.
Я допустила так много невынужденных ошибок в первых двух сетах. Их было чересчур много. Ты не можешь выиграть турнир, если так много ошибаешься. Я знала, что должна играть лучше, и понимала, что мне это по силам. Соперница же играла отлично", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
- 29 августа 2019
-
09:59
-
09:45
-
09:39
-
09:02
-
08:00
-
07:58
-
07:42
-
01:00
-
00:36
-
00:10
- 28 августа 2019
-
23:24
-
23:16
-
22:48
-
22:04
-
21:26
-
21:08
-
20:39
-
20:17
-
19:29
-
18:58
-
18:44
-
18:21
-
18:05
-
17:29
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
14:39
-
14:24
-
14:08
-
13:35
-
13:06
-
12:53
-
12:14
-
11:58