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Кирьос поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на US Open

Кирьос поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на Открытом чемпионате США под 28-м номером, рассказал об ожиданиях от матча с россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге.

«Он очень хороший теннисист. Он молодой, бесстрашный игрок, который в последние пару недель выступает отлично. Он одержал победу над Роджером.

Рублёв мощно играет с обеих сторон. Он прекрасный теннисист, у него большое будущее. Но я не буду слишком много думать об этой игре. У меня впереди матч в паре. Мы встречались с Рублёвым однажды в Москве. Это был невероятно тяжёлый поединок. Так что мне придётся нелегко, это точно", — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.

Во втором круге Ник обыграл представителя Франции Антуана Хона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым
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