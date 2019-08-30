Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на Открытом чемпионате США под 28-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Франции Антуана Хона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.
Уроженец Канберры 24 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублёвым. Заключительный турнир «Большого шлема» 2019 года завершится 8 сентября.
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
US Open. Мужчины. Второй круг
Марин Чилич (Хорватия, 22) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.
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