Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым

Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым
Теннис / US Open 2019 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на Открытом чемпионате США под 28-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Франции Антуана Хона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Уроженец Канберры 24 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублёвым. Заключительный турнир «Большого шлема» 2019 года завершится 8 сентября.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

US Open. Мужчины. Второй круг
Марин Чилич (Хорватия, 22) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 01:25 МСК
Антуан Хон
104
Франция
Антуан Хон
А. Хон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
           
4 		2 4    
6 		6 6    
             
Ник Кирьос
30
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 04:50 МСК
Седрик-Марсель Штебе
256
Германия
Седрик-Марсель Штебе
С. Штебе
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
6 		3 5 3  
4 		6 7 6  
             
Марин Чилич
23
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Руседски: Кирьос не стал принципиальным соперником для Надаля и Джоковича
Джонсон — Кирьосу: ты хочешь играть в чёртов теннис или устраивать шоу?
Что ж ты, Кирьос, сдал назад? У теннисного фрика могут отнять $ 4 млн
Главный теннисный скандалист Ник Кирьос перешёл дорогу «большим дядям». Его карьера под угрозой. Даже извинения не помогут?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент