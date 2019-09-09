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Вторая сеяная Кудерметова победила Лепченко на старте турнира в Хиросиме

Вторая сеяная Кудерметова победила Лепченко на старте турнира в Хиросиме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, в матче первого круга обыграла представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вероника трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит либо с американкой Кристиной Макхэйл, либо с бельгийкой Гретье Миннен.

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Хиросима. 1-й круг
09 сентября 2019, понедельник. 08:30 МСК
Варвара Лепченко
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
4 		2  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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