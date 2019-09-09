Вторая сеяная Кудерметова победила Лепченко на старте турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, в матче первого круга обыграла представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вероника трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит либо с американкой Кристиной Макхэйл, либо с бельгийкой Гретье Миннен.

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

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