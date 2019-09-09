Медведев: в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему удалось выдержать повышенную нагрузку на прошедших турнирах. Уроженец Москвы на четырёх соревнованиях подряд дошёл до финала. В решающем матче US Open он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
«Думаю, в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль. Хотя сам Рафа сказал, что он по сравнению с юными годами изменил свою игру, чтобы продолжать выступать на высочайшем уровне. Может, мне нужно будет поступить так же. Этого я не знаю.
Что касается моей худобы, то такова конституция моего тела. Я упорно работаю физически, особенно в последние два с половиной года, когда я полностью посвятил жизнь теннису. Я тренируюсь во Франции. Тренеры не щадят меня, чтобы подготовить к подобным турнирам, подобным матчам и такому лету. Я могу гордиться своим физическим состоянием этим летом и в частности в этом финале.
Я часто ем пиццу, но стараюсь съедать не очень много. Особенно люблю «Гавайскую». Знаю, итальянцы меня будут освистывать за это, но я люблю «Гавайскую», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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