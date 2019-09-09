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Хачанов — Медведеву: нереальный финал! Можешь гордиться собой, мой друг

Хачанов — Медведеву: нереальный финал! Можешь гордиться собой, мой друг
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата США. Первая ракетка России Медведев, получивший пятый номер посева, проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю (2) со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года.

«Нереальный финал! Ты отдал всё и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом», — написал Хачанов в своём «твиттере».

Хачанов, посеянный под девятым номером, в первом круге US Open проиграл канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. В 2019 году Карен не выиграл ни одного турнира ATP. На счету Даниила в этом сезоне титулы в Софии и Цинциннати.

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