Хачанов — Медведеву: нереальный финал! Можешь гордиться собой, мой друг
Российский теннисист Карен Хачанов обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата США. Первая ракетка России Медведев, получивший пятый номер посева, проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю (2) со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года.
«Нереальный финал! Ты отдал всё и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом», — написал Хачанов в своём «твиттере».
Хачанов, посеянный под девятым номером, в первом круге US Open проиграл канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. В 2019 году Карен не выиграл ни одного турнира ATP. На счету Даниила в этом сезоне титулы в Софии и Цинциннати.
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Сам испанец (которого нещадно освистывали трибуны) после финала сказал, что Медведев был достоин победы. Так почему россиянин не выиграл?
- 9 сентября 2019
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