Медведев: после такого лета я уже ничего не боюсь
Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 рассказал, ощущает ли он страх во время игры.
«Конечно, у всех есть страх, но это больше касается ситуаций, когда ничего не получается. В этом году у меня однажды было такое. Я проиграл четыре или пять матчей подряд. Вот когда на корте появляется страх. Ты думаешь: „Я опять проиграю? Смогу ли выиграть или нет?“.
После такого лета я уже ничего не боюсь. У меня было всё для победы. Это Рафе было что терять. Я же вышел на корт и выложился по полной. Я горжусь собой", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В новом рейтинге ATP Даниил впервые в карьере поднялся на четвёртую строчку.
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