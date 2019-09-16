Надаль — о финале US Open: вы обязательно должны посмотреть матч с Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на US Open-2019, а также заявил, что обязательно пересмотрит финальный матч, посоветовав всем посмотреть эту игру высшего уровня.

«Это матч, который вы должны посмотреть. Я хотел бы увидеть его снова. Было много моментов высшего уровня. Когда я восстановлюсь и смогу анализировать лучше, обязательно пересмотрю эту игру», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США 33-летний испанец в пяти партиях обыграл 23-летнего россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Надаль завоевал 19-й трофей на турнирах «Большого шлема» и вплотную приблизился к рекордсмену по этому показателю — у 38-летнего Роджера Федерера из Швейцарии 20 титулов.

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