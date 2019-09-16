Кар. Плишкова второй в сезоне квалифицировалась на Итоговый турнир

Вторая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате, который пройдёт в Шэньчжэне. Она стала второй теннисисткой, которой это удалось в 2019 году — ранее место в Шэньчжэне застолбила за собой австралийка Эшли Барти.
В активе 27-летней теннисистки 5256 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Другими претендентками на поездку в Китай являются румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску, американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она на сегодня занимает лишь 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Кики Бертенс она отстаёт на 17 очков.
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