Кар. Плишкова второй в сезоне квалифицировалась на Итоговый турнир

Вторая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате, который пройдёт в Шэньчжэне. Она стала второй теннисисткой, которой это удалось в 2019 году — ранее место в Шэньчжэне застолбила за собой австралийка Эшли Барти.



В активе 27-летней теннисистки 5256 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Другими претендентками на поездку в Китай являются румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску, американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.



Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она на сегодня занимает лишь 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Кики Бертенс она отстаёт на 17 очков.

Барти первой в сезоне квалифицировалась на Итоговый турнир