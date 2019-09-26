Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

19-летняя украинка Ястремская проиграла Квитовой в 1/4 финала турнира в Ухане

19-летняя украинка Ястремская проиграла Квитовой в 1/4 финала турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Петра трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её 19-летней соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Квитова поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) — Элисон Риске (США). Турнир завершится 28 сентября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 14:10 МСК
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Даяна Ястремская
27
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Ястремская: старое поколение уходит, молодое приходит. Мы становимся лучше них
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент