19-летняя украинка Ястремская проиграла Квитовой в 1/4 финала турнира в Ухане
Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Петра трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её 19-летней соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Квитова поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) — Элисон Риске (США). Турнир завершится 28 сентября.
В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 14:10 МСК
7
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
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27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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