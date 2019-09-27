Квитова похвалила 19-летнюю украинку Ястремскую

Чешка Петра Квитова прокомментировала победу над 19-летней украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Ухане (Китай) со счётом 6:2, 6:4.
«Она определённо старается играть очень агрессивно, и это приносит результат. К тому же Даяна отлично двигается. У неё много энергии. Я старалась оказывать давление на неё. Это стало решающим.
Новая соперница — это всегда испытание. Даяна очень молода. Ей нужно больше опыта, но она очень талантлива. В этом матче опыт был на моей стороне. Вообще, мне сложнее играть с теми соперницами, с которыми я раньше не встречалась. Вне зависимости от их возраста", — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Квитова поспорит с американкой Элисон Риске.
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