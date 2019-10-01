Касаткина прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Китае

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы, одержанной в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Беларуси Арины Соболенко — 6:4, 7:6 (5). Учитывая этот успех, Дарья во второй раз в сезоне сумела одержать две победы подряд.
«Обе победы получились прекрасными. Теперь я чувствую себя более свободно. Матч завершился до полуночи, поэтому у меня впереди есть день для подготовки к следующему матчу.
На протяжении всей игры с Ариной я была последовательна и стабильна — от первого до последнего розыгрыша. Мне удалось сдержать эмоции, провести классный матч.
Играть от начала и до конца — именно этот нюанс является ключевым в матчах с такими соперницами, как Соболенко», — цитирует Касаткину официальный сайт WTA.
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