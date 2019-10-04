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Первая ракетка мира Барти одолела Квитову и вышла в полуфинал в Пекине

Первая ракетка мира Барти одолела Квитову и вышла в полуфинал в Пекине
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (7) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Барти поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 3) — Кики Бертенс (Нидерланды, 8). Турнир завершится 6 октября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 07:30 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Первая ракетка мира Барти не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
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