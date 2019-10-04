Первая ракетка мира Барти одолела Квитову и вышла в полуфинал в Пекине

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (7) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.



Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований Барти поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 3) — Кики Бертенс (Нидерланды, 8). Турнир завершится 6 октября.



В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Первая ракетка мира Барти не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Пекине