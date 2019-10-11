Федерер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, прокомментировал победу в третьем круге над представителем Бельгии Давидом Гоффеном (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
«Стоит отдать Давиду должное. Не могу сказать, что он диктовал условия на корте, но он точно выбирал удары и знал, что и когда нужно делать. Он принимал отличные решения и очень быстро двигался. Мне было нелегко выполнять удары навылет с задней линии, потому что он доставал все мячи. Это был очень сложный матч. Наверное, первый сет стал ключевым», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Федерер поспорит с немцем Александром Зверевым.
Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым
- 11 октября 2019
-
09:53
-
09:39
-
09:26
-
09:11
-
08:49
-
08:30
-
00:39
-
00:15
- 10 октября 2019
-
23:38
-
22:07
-
21:23
-
20:50
-
18:51
-
18:22
-
18:13
-
17:55
-
17:28
-
15:36
-
15:24
-
14:57
-
14:40
-
14:08
-
13:40
-
13:34
-
13:24
-
13:02
-
12:41
-
12:12
-
11:50
-
11:28
-
10:51
-
10:34
-
09:53
-
09:32
-
09:12
Партнерский контент