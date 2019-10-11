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Федерер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Федерер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, прокомментировал победу в третьем круге над представителем Бельгии Давидом Гоффеном (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«Стоит отдать Давиду должное. Не могу сказать, что он диктовал условия на корте, но он точно выбирал удары и знал, что и когда нужно делать. Он принимал отличные решения и очень быстро двигался. Мне было нелегко выполнять удары навылет с задней линии, потому что он доставал все мячи. Это был очень сложный матч. Наверное, первый сет стал ключевым», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Федерер поспорит с немцем Александром Зверевым.

Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым
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