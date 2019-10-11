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Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (10) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Первая ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 6).

Джокович является действующим чемпионом турнира в Шанхае. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 07:30 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Фабио Фоньини
12
Италия
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