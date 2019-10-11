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Медведев отреагировал на слова Фоньини, назвавшего его «худшим соперником»

Медведев отреагировал на слова Фоньини, назвавшего
Медведев отреагировал на слова Фоньини, назвавшего его «худшим соперником»
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4), прокомментировал слова соперника, сказанные перед игрой. Фабио назвал Даниила «худшим соперником на текущий момент».

«Он абсолютно изменился этим летом. Конечно, он и раньше был хорош, но во время серии американских турниров с Медведевым произошли невероятные перемены. Он очень опасен. По-настоящему опасен», — сказал Фоньини перед игрой.

«Приятно слышать. Если такие топ-игроки, как Фабио, говорят подобное обо мне, это значит, что я на правильном пути, хорошо играю и противостоять мне непросто. Именно это я и хотел показать сегодня в матче. Это сработало», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

В полуфинале Даниил сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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