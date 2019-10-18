Рублёв — о работе Сафина комментатором: Марат талантлив во всём

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил комментаторские способности бывшей первой ракетки мира Марата Сафина. Двукратный чемпион ТБШ работал на финале US Open, в котором россиянин Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю из Испании.
«По моему мнению, это было очень круто. Сафин талантлив, и талантлив во всём. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно.
Продолжит ли Сафин работу на комментаторском поприще? Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся», — цитирует Рублёва «RT на русском».
Ранее Рублёв обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и пробился в четвертьфинал Кубка Кремля.
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