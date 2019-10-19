Кафельников — о смерти Волкова: грустная новость пришла и в шок ввела

Олимпийский чемпион 2000 года известный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал информацию о смерти экс 14-й ракетки мира полуфиналиста US Open 1993 Александра Волкова.
«Он был жизнерадостным. Мне посчастливилось вместе с ним играть, защищать цвета российского флага на мировой арене. Мы были вместе в команде, когда она дважды доходила до финала Кубка Дэвиса в 1994–1995 годах. И первый профессиональный титул я выиграл в Австралии, в Аделаиде, когда играл в финале с Сашей. Безусловно, у меня останутся самые светлые воспоминания. Жалко, конечно, что всё так получилось, особенно в такой день, когда мы будем чествовать победителей турнира. Саша был как раз одним из победителей — в 1994 году. Шок. Трудно говорить сейчас, как так случилось. Я с ним общался последний раз в прошлом году, всё было нормально, и вот такая, к сожалению, грустная новость пришла и в шок ввела», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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