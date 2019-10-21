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Рублёв занял 21-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 3-й

Рублёв занял 21-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 3-й
Теннис / Кубок Кремля 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 октября россиянин Андрей Рублёв, ставший победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», поднялся на 21-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает третью строчку. Он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 21 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5875.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325.
...
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1740...
21 (28). Андрей Рублёв (Россия) — 1516.

Рублёв поднялся на 22-ю строчку в рейтинге ATP
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