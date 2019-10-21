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Появились первые фото со свадьбы Рафаэля Надаля

Появились первые фото со свадьбы Рафаэля Надаля
Теннис / ATP 0

В Сети были опубликованы первые фотографии со свадьбы 19-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Рафаэля Надаля и его возлюбленной Марии Франциски (Хиски) Перелло. Торжественное событие состоялось в субботу, 19 октября, на родине молодожёнов острове Мальорка.

Фото доступно в «инстаграме» Академии Рафаэля Надаля.

Как отмечалось ранее, на свадьбу не был приглашён друг Рафаэля Роджер Федерер. Швейцарец, впрочем, признался, что и не ждал приглашения на торжественное мероприятие.

Сама церемония проходила в условиях секретности — присутствующих попросили отключить мобильные телефоны. На свадьбе присутствовал ряд испанских теннисистов и даже бывший король Испании Хуан Карлос I.

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