Появились первые фото со свадьбы Рафаэля Надаля

В Сети были опубликованы первые фотографии со свадьбы 19-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Рафаэля Надаля и его возлюбленной Марии Франциски (Хиски) Перелло. Торжественное событие состоялось в субботу, 19 октября, на родине молодожёнов острове Мальорка.

Фото доступно в «инстаграме» Академии Рафаэля Надаля.



Как отмечалось ранее, на свадьбу не был приглашён друг Рафаэля Роджер Федерер. Швейцарец, впрочем, признался, что и не ждал приглашения на торжественное мероприятие.

Сама церемония проходила в условиях секретности — присутствующих попросили отключить мобильные телефоны. На свадьбе присутствовал ряд испанских теннисистов и даже бывший король Испании Хуан Карлос I.

Федерер — о свадьбе Надаля: при встрече спрошу Рафу, как всё прошло