Собкин: сроки проведения обновлённого Кубка Дэвиса очень неудачные

Заслуженный тренер России Борис Собкин выразил мнение, что обновлённый Кубок Дэвиса выглядит совершенно непредсказуемым турниром.

«Сроки проведения обновлённого Кубка Дэвиса очень неудачные, все топ-игроки будут измотаны после тяжёлого сезона, особенно после Итогового турнира ATP в Лондоне. Например, у той же Испании в столице Великобритании может сыграть не только Надаль, но и Роберто Баутиста-Агут. Поэтому, возможно, опаснее испанцев окажется какая-то сборная, которая совсем не на слуху, но там будут свежие игроки. То же самое касается и Даниила Медведева. Возможно, он доедет до Мадрида, но будет ли Даниил в состоянии показывать там результат? И это же относится к лидерам многих команд, поэтому Кубок Дэвиса совершенно непредсказуем.

Испанским болельщикам будет интересна только наша группа, на остальных кортах могут быть полупустые трибуны. А если Испания не пройдёт в плей-офф, то и в четвертьфиналах не будет аншлага. Этим и плох обновлённый формат Кубка Дэвиса. Получается, с водой они выплеснули ребёнка. К тому же не забывайте, что в начале января по схожей схеме пройдёт ATP Cup в Австралии. Там будут играть все сильнейшие, а здесь — нет. Во-первых, часть команд не квалифицировалась в Мадрид, во-вторых, те, кто туда попал, совершенно не факт, что будут играть. Поэтому если ATP Cup пройдёт гораздо интереснее и с более представительным составом, то Кубок Дэвиса умрёт в том виде, в котором он задуман", — цитируют Собкина «Известия».

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе соревнований станут команды Испании и Хорватии.

Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.