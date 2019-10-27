Федерер – о победе в Базеле: это было быстро, но очень приятно

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу в финальном матче домашнего турнира в Базеле. За 1 час 9 минут он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2.
«Это было быстро, но очень приятно. Думаю, я сыграл великолепный матч. Вначале, в первых пяти геймах, шла напряжённая игра, у нас было несколько отличных розыгрышей. Но мне удалось хорошо действовать в атаке. Я совершил очень мало невынужденных ошибок, отлично пробивал и подавал в те моменты, когда это было нужно.
Думаю, Алекс провёл отличный турнир, и мы оба можем быть счастливы. Но для меня это особый момент — выиграть 10-й титул здесь, в моём родном Базеле», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Федерер выиграл четвёртый титул в сезоне, 103-й в карьере и 10-й в Базеле.
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