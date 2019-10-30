Медведев — о вылете с турнира в Париже: я злился минут 10

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от поражения в матче с 65-й ракеткой мира французом Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«После матча я минут 10-15 злился. Но потом понял, что это жизнь, иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Это спорт. Мы можем говорить о моём бэкхенде и форхенде, у меня были шансы.

Иногда ты реализуешь два брейк-пойнта из 20 и выигрываешь матч. Такое со мной происходит не в первый и, пожалуй, не в последний раз. Это жизнь. Сейчас всё уже позади.

Сломался ли мой ритм после пропуска турниров в Москве и Вене? Возможно, но я не могу играть по 35 турниров за год. Нужно делать правильные вещи для своего организма. Я знаю, что мы сделали верный выбор", — цитирует Медведева Tennis World USA.

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