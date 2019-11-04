Свитолина: поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным

Украинская теннисистка Элина Свитолина, проигравшая в финале Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6, рассказала о своих ближайших планах.



«Я буду отдыхать. Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным. Я должна быть там. Затем проведу некоторое время в Украине. После этого мы переместимся в Дубай, где проведём предсезонную подготовку. Будем готовиться около месяца», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.



Бойфрендом Элины является французский теннисист Гаэль Монфис. Он попал на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в качестве запасного. Жеребьёвка турнира состоится завтра, 5 ноября.



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