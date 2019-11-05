Арбитр рассказал об инциденте из финала Надаль-Федерер, который все забыли

Французский арбитр Паскаль Мария рассказал, какие воспоминания у него остались о знаменитом финальном матче Уимблдона-2008, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

«У меня остались большие воспоминания. Это был один из лучших матчей в истории. Теннис был очень хорош, а атмосфера особенной. Я помню всё так, будто матч был вчера. Игра была невероятной. Соперники действовали отлично, но больше всего я запомнил, что игра длилась четыре часа. Все помнят тот финал, и никто меня не критикует.

В последних геймах «хоук-ай» не работал. Теперь никто уже об этом не помнит. Тогда игрокам пришлось с этим смириться. В любом случае это был особенный матч", — приводит слова Марии EFE.

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