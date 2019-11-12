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Медведев: буду бороться за выход из группы

Медведев: буду бороться за выход из группы
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от дебюта на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В стартовом матче уроженец Москвы проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Я говорю, что мне всегда непросто что-то делать в первый раз, мне важен опыт. Я случайно посмотрел пресс-конференцию Новака, где он рассказал, как на своём первом Итоговом чемпионате проиграл все три матча, что, наверное, удивительно. С другой стороны, он был в одной группе с Федерером и Надалем. Естественно, я постараюсь выиграть оставшиеся матчи. Сделаю всё, что от меня зависит. Это непросто, но я буду бороться за выход из группы», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Следующим соперником Даниила будет испанец Рафаэль Надаль.

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