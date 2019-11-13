Надаль ответил журналисту, сказавшему, что Рафаэля преследует невезение

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции в Лондоне ответил журналисту, который связал его частые травмы в конце сезона и отсутствие титулов на Итоговых чемпионатах с невезением.

«Нет, это не невезение. Нельзя думать, что все достижения можно объяснить удачей, а плохие моменты — невезением. Это часть моей карьеры. Раньше у меня были долгие и напряжённые сезоны, я проводил много матчей, играл в разном стиле. Поэтому в заключительных матчах сезона организму уже было тяжело справиться.

Но в этом году я сыграл на 11 турнирах, это не так много. Я стараюсь всё делать правильно, чтобы завершить сезон здоровым. В этот раз, именно в этот раз, можно говорить о невезении, так как я получил травму мышц живота. Это не то же самое, что травма колена. Так что в целом говорить о невезении не стоит. Нынешняя травма была связана с неудачным движением. Не знаю, можно ли это назвать неудачей. Я не тот игрок и человек, который будет много думать о том, почему что-то происходит или не происходит со мной.



Это жизнь. Так бывает, нужно это принять. В большинстве случаев всё для меня складывается успешно, иногда — плохо. Нужно всё это принимать и сохранять спокойствие. Это я и делал всю свою карьеру», — цитирует Надаля ASAP Sports.

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Надаль на Итоговом чемпионате ATP

Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться