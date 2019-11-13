Надаль ответил журналисту, сказавшему, что Рафаэля преследует невезение

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции в Лондоне ответил журналисту, который связал его частые травмы в конце сезона и отсутствие титулов на Итоговых чемпионатах с невезением.
«Нет, это не невезение. Нельзя думать, что все достижения можно объяснить удачей, а плохие моменты — невезением. Это часть моей карьеры. Раньше у меня были долгие и напряжённые сезоны, я проводил много матчей, играл в разном стиле. Поэтому в заключительных матчах сезона организму уже было тяжело справиться.
Но в этом году я сыграл на 11 турнирах, это не так много. Я стараюсь всё делать правильно, чтобы завершить сезон здоровым. В этот раз, именно в этот раз, можно говорить о невезении, так как я получил травму мышц живота. Это не то же самое, что травма колена. Так что в целом говорить о невезении не стоит. Нынешняя травма была связана с неудачным движением. Не знаю, можно ли это назвать неудачей. Я не тот игрок и человек, который будет много думать о том, почему что-то происходит или не происходит со мной.
Это жизнь. Так бывает, нужно это принять. В большинстве случаев всё для меня складывается успешно, иногда — плохо. Нужно всё это принимать и сохранять спокойствие. Это я и делал всю свою карьеру», — цитирует Надаля ASAP Sports.
- 13 ноября 2019
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:34
-
11:15
-
10:49
-
10:25
-
09:27
-
09:11
-
09:08
-
08:54
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
03:54
-
02:29
-
02:07
-
00:55
-
00:21
- 12 ноября 2019
-
23:20
-
23:11
-
22:49
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:50
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
17:48
-
16:27
-
15:56