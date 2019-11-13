Журналист Сканагатта: Надаль оскорбил меня при всех. Он повёл себя грубо и глупо

Итальянский журналист Убальдо Сканагатта прокомментировал ситуацию с резким ответом испанца Рафаэля Надаля на его вопрос на пресс-конференции в Лондоне. Первая ракетка мира вышел из себя, когда репортёр спросил, сказалась ли недавняя женитьба на концентрации Надаля. Испанец назвал вопрос «полной чушью».

«Я был очень удивлён реакцией Рафаэля Надаля на вопрос, который был невинным и вполне обоснованным. Я считаю его реакцию грубой и глупой. Я искренне надеюсь, что он извинится за своё поведение. Уважение должно оставаться приоритетом вне зависимости того, являешься ли ты величайшим чемпионом или новичком. Рафа при всех меня оскорбил.

Я не хотел «выделываться», как пишут в «Твиттере». И точно не хотел его провоцировать. Может, вопрос получился не таким, как мне хотелось бы. На пресс-конференциях нам нужно быть краткими, мы не можем объяснить все детали, но я просто хотел спросить, сказалась ли на Надале ситуация со свадьбой. Изменилась ли его привычная подготовка в связи с этим. Вот и всё, никаких злобных намерений", — цитирует Сканагатту Ubitennis.

«Полная чушь». Надаль вышел из себя после вопроса о жене