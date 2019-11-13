Джокович может сыграть с Медведевым в Абу-Даби

Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Ранее стали известны первые участники соревнований в мужском одиночном разряде. Ими стали россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

В прошлом розыгрыше принимал участие россиянин Карен Хачанов. Уроженец Москвы занял третье место в турнире, обыграв в матче за бронзу австрийца Доминика Тима. Джокович стал чемпионом соревнований, победив в финале Кевина Андерсона из ЮАР.

В женском турнире выступят бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и полуфиналистка «Ролан Гаррос»—2019 американка Аманда Анисимова.

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