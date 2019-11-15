Медведев рассказал, почему показывал большие пальцы своей команде

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему после неудачных розыгрышей в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне он показывал большие пальцы своей команде. Уроженец Москвы проиграл со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).



«Это ничего не значило. Если честно, это касается того, что я чувствовал, нечто не очень хорошее. Меня что-то беспокоило. Когда я был моложе, я часто с этим сталкивался. Раньше я вообще не мог себе позволить допустить ошибку. Я сразу же выбрасывал ракетку через ограждение.

Я много работаю над собой и добился прогресса, но пока этого недостаточно. Что касается больших пальцев, то это просто эмоции. Если бы я разбил ракетку, это были бы такие же эмоции", — цитирует Медведева ASAP Sports.

Сегодня, 15 ноября, Даниил завершит выступление на групповом этапе матче с немцем Александром Зверевым.

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