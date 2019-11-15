Джокович: я искренне восхищаюсь Федерером
Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 4:6, 3:6 признался, что восхищается своим 38-летним соперником.
«Я искренне восхищаюсь Федерером и всем, что он делает на корте. Его достижения за все эти годы и то, что он продолжает показывать в игре, это феноменально. Он ролевая модель даже для меня и один из самых сложных моих соперников в карьере. Карьера Роджера и то, что он всё ещё делает, вдохновляет», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP-тура.
Федерер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, Джокович завершил выступление на турнире. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.
Джокович: боль была острой
Джокович объяснил поражение в матче с Федерером на Итоговом чемпионате ATP
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