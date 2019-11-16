Тарпищев: по Медведеву больно ударило поражение от Надаля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP.

На групповом этапе уроженец Москвы проиграл все три матча. Даниил уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6 испанцу Рафаэлю Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) и немцу Александру Звереву – 4:6, 6:7 (5:7).

«Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире. Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3, который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

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