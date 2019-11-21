Чемпион Australian Open: это уже не Кубок Дэвиса

Чемпион Australian Open 2018 год в парном разряде, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте хорватский теннисист Мате Павич считает, что обновлённый Кубка Дэвиса не похож на прежний турнир.

«Если вы спросите меня, то я скажу, что это уже не Кубок Дэвиса. Это другой турнир. Я не говорю, что это плохо. Даже хорошо. Но многое нужно улучшить. В течение дня проходит много матчей — утренняя сессия, вечерняя сессия. Всё слишком затягивается.

Игроки завершают матчи поздно, а потом вынуждены выходить на корт на следующий день. Да, это первый год. Но, думаю, турнир уже стал другим", — приводит слова Павича Tennis World USA.

На групповом этапе сборная Хорватии проиграла России (0-3) и Испании (0-3).

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса