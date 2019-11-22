Рублёв — третий теннисист, выигравший три одиночных матча в Кубке Дэвиса — 2019

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:2. Он стал третьим игроком, которому удалось в нынешнем розыгрыше турнира выиграть три матча в одиночном разряде.

Ранее это смогли сделать канадец Вашек Поспишил и австралиец Алекс де Минор. Сборная Канады обыграла австралийцев со счётом 2-1 и в полуфинале сыграет с победителем противостояния Россия — Сербия.

Во втором поединке игрового дня сыграют россиянин Карен Хачанов и бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. На парную встречу заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.



Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией