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Рублёв — третий теннисист, выигравший три одиночных матча в Кубке Дэвиса — 2019

Рублёв — третий теннисист, выигравший три одиночных матча в Кубке Дэвиса — 2019
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:2. Он стал третьим игроком, которому удалось в нынешнем розыгрыше турнира выиграть три матча в одиночном разряде.

Ранее это смогли сделать канадец Вашек Поспишил и австралиец Алекс де Минор. Сборная Канады обыграла австралийцев со счётом 2-1 и в полуфинале сыграет с победителем противостояния Россия — Сербия.

Во втором поединке игрового дня сыграют россиянин Карен Хачанов и бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. На парную встречу заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией
Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Сербия в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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