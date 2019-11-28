Сафин: не скажу, чем буду заниматься дальше

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о планах на будущее.

«Я не скажу, чем буду заниматься дальше, но я открыт к любым возможностям. Я готов рассмотреть любые проекты, но это должно быть интересно. Всё зависит от ситуации», — приводит слова Сафина The Sydney Morning Herald.

Марат будет капитаном сборной России на новом турнире ATP Cup, который состоится в январе 2020 года в Австралии.

«К сожалению, не все смогут сыграть за Россию, но у нас всё равно прекрасная команда. Ситуация потрясающая. Мне будет очень приятно, если я смогу чем-то помочь. Я вижу потенциал», — сказал Сафин.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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