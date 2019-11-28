Сафин: не скажу, чем буду заниматься дальше

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о планах на будущее.
«Я не скажу, чем буду заниматься дальше, но я открыт к любым возможностям. Я готов рассмотреть любые проекты, но это должно быть интересно. Всё зависит от ситуации», — приводит слова Сафина The Sydney Morning Herald.
Марат будет капитаном сборной России на новом турнире ATP Cup, который состоится в январе 2020 года в Австралии.
«К сожалению, не все смогут сыграть за Россию, но у нас всё равно прекрасная команда. Ситуация потрясающая. Мне будет очень приятно, если я смогу чем-то помочь. Я вижу потенциал», — сказал Сафин.
3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.
- 28 ноября 2019
-
13:48
-
12:45
-
11:17
-
10:07
-
10:00
-
08:22
-
00:57
- 27 ноября 2019
-
23:23
-
22:29
-
21:03
-
18:19
-
16:06
-
15:32
-
14:27
-
13:02
-
12:20
-
11:00
-
10:21
-
09:09
-
08:19
-
00:51
- 26 ноября 2019
-
23:59
-
23:57
-
22:57
-
22:31
-
22:21
-
21:46
-
20:44
-
20:03
-
19:32
-
18:29
-
16:13
-
15:43
-
15:14
-
14:51