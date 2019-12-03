«Просто ужас». 16-кратный чемпион ТБШ раскритиковал обновлённый Кубок Дэвиса

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж раскритиковал организацию обновлённого Кубка Дэвиса, который прошёл в Мадриде.

«Теннис сам по себе был прекрасным, но организация — просто ужас. Технические проблемы, матчи, заканчивающиеся в 4 утра… А теперь в ITF говорят: „Хорошо, мы дадим ещё больше уайлд-кард“. Они дают уайлд-кард за год турнира. Зачем это делать? Кажется, они таким образом хотят гарантировать участие Новака Джоковича: „Мы хотим, чтобы ты вернулся, поэтому гарантируем твоё участие. Тебе не нужно будет играть в квалификации“. Францию тоже взяли. В руководстве федерации француз. Я уверен, что он серьёзно повлиял на процесс обсуждения.

Есть много вещей, которые нужно исправить. Самой большой проблемой стали зрители. Австралия проводила первый матч, когда на трибунах было 400 человек. Это большое разочарование», — цитирует Вудбриджа Ubitennis.

Обладателем Кубка Дэвиса стала сборная Испании, победившая в финале Канаду.

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