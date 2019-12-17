Медведев объяснил отказ от участия в турнире в Абу-Даби
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение сняться с выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря 2019 года.
«Я с нетерпением ждал возможности впервые сыграть в Абу-Даби. С глубоким сожалением я вынужден отказаться от участия в соревнованиях из-за травмы. Надеюсь побывать там в будущем. Желаю всем успешного чемпионата», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
Вместо Медведева и француза Гаэля Монфиса в Абу-Даби сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв. На минувшей неделе Даниил стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2.
Хачанов и Рублёв сыграют на турнире в Абу-Даби, с которого снялся Медведев
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